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Polonyalı gelinin sır ölümü! Evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Antalya'da, Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu Dagmara Veronica Erol, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polonyalı gelinin sır ölümüne ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı

Giriş: 10.03.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Polonyalı gelinin sır ölümü!
İHA

Antalya'da, Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu Dagmara Veronica Erol (32), evinde ölü bulundu.

Olay, Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi'nde meydana geldi. Türk ile evli olan Dagmara Veronica Erol'un, kiracı olduğu evinden gelen silah sesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen genç kadının tüfekle vurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dagmara Veronica Erol'un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 5 yıldır aynı adreste oturduğu bildirilen Dagmara Veronica Erol'un sakin, çevresi tarafından sevilen birisi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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