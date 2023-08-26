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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Çağın Hastalıkları Polonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi! Lejyonella bakterisi nedir, belirtileri nelerdir ve nerede görülür? - Son dakika haberler

        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!

        Polonya'da bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 7'ye yükseldi. Hastalığın semptomları arasında grip benzerliği dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:13 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:23
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        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
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        Polonya'da, ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde meydana gelen salgına yönelik incelemeler sürüyor.

        BİR HAFTADA 7 KİŞİ CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere ve yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, lejyonella bakterisi dolayısıyla bir hafta içinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

        ÖLENLER 60 YAŞ ÜSTÜ, 113 KİŞİ HASTANEDE

        Ölenlerin, 60 yaşın üzerinde 4 erkek ve 3 kadın olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişi sayısının ise 113 olduğu kaydedildi.

        SU NUMUNESİ İNCELENİYOR

        Su şebekesinden alınan numunelerin incelendiği ve sonuçların 28 Ağustos'ta açıklanmasının beklendiği aktarıldı. 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, bakteri nedeniyle 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

        SOLUNUM YETMEZLİĞİNE YOL AÇIYOR

        Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

        SU SİSTEMLERİNDE GÖRÜLÜYOR

        Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla, verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

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        #lejyonella bakterisi
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