Polonya basınından Piatek için Beşiktaş iddiası!

"BELKİ AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİRDİ"

Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.