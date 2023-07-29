Wagner, Litvanya ve Polonya’yı tehdit ediyor iddiası
Beyaz Rusya'da konuşlanmış 100'den fazla Wagner PMC paralı askerinin Polonya ile Litvanya arasındaki sınırda yer alan, Beyaz Rusya ile Kaliningrad bölgesi arasındaki yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki bir kara koridoru olan Suwalki koridoru bölgesine konuşlandırıldığı iddia edildi
Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre Polonya’daki siyasi ve diplomatik kaynaklar Wagner’in Moskova’ya yönelik başarısız müdahale hamlesinin ardından Litvanya ve Polonya’yı tehdit eder geldiğini iddia edildi.
Polonyalı siyasi kaynaklar, Wagner güçlerinin Belarus sınır muhafızları kılığına gireceklerini ve yasadışı göçmenlerin istikrarı bozmak için Polonya topraklarına girmelerine yardım edeceklerini öne sürülüyor.
Ancak yasa dışı göçmen kılığına girerek Polonya'ya girmeye çalışmaları durumunda Polonya güçlerimin istihbarat faaliyetleri kapsamında müdahale hazırlıklarının başladığı belirtiliyor
Beyaz Rusya topraklarında PMC "Wagner" paralı asker kamplarının ortaya çıkmasından sonra, Polonyalı yetkililer doğu sınırındaki birliklerini güçlendirmeye karar verdiler.
Bir gün önce, Polonya Savunma Bakanı ordunun boyutunu ikiye katlama planlarını açıkladı. Buna göre 172.000'den 300.000 askere çıkarılması sözkonusu.
Bölgedeki askeri politika uzananları, Ukrayna'daki savaşın Polonya silahlı kuvvetlerinin modernleşmesini hızlandıracağı görüşünde