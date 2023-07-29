Wagner, Litvanya ve Polonya’yı tehdit ediyor iddiası

Wagner, Litvanya ve Polonya’yı tehdit ediyor iddiası

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Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre Polonya’daki siyasi ve diplomatik kaynaklar Wagner’in Moskova’ya yönelik başarısız müdahale hamlesinin ardından Litvanya ve Polonya’yı tehdit eder geldiğini iddia edildi.

Polonyalı siyasi kaynaklar, Wagner güçlerinin Belarus sınır muhafızları kılığına gireceklerini ve yasadışı göçmenlerin istikrarı bozmak için Polonya topraklarına girmelerine yardım edeceklerini öne sürülüyor.

Ancak yasa dışı göçmen kılığına girerek Polonya'ya girmeye çalışmaları durumunda Polonya güçlerimin istihbarat faaliyetleri kapsamında müdahale hazırlıklarının başladığı belirtiliyor

Beyaz Rusya topraklarında PMC "Wagner" paralı asker kamplarının ortaya çıkmasından sonra, Polonyalı yetkililer doğu sınırındaki birliklerini güçlendirmeye karar verdiler.

Bir gün önce, Polonya Savunma Bakanı ordunun boyutunu ikiye katlama planlarını açıkladı. Buna göre 172.000'den 300.000 askere çıkarılması sözkonusu.

Bölgedeki askeri politika uzananları, Ukrayna'daki savaşın Polonya silahlı kuvvetlerinin modernleşmesini hızlandıracağı görüşünde