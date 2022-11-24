Politika faizi nedir ve ne işe yarar?

POLİTİKA FAİZİ NE İŞE YARAR?

Merkez Bankası’nın politika faizlerini artırması, borç alacak olan bankaların daha yüksek faiz ödeyecekleri anlamına gelmektedir. Bu durum da kredi ve mevduat faizlerinde artışa neden olacaktır.

Politika faizinin yükselmesi sonucunda bankalar merkez bankasından alacakları fonu düşük tutacaklardır. Bu da aslında toplam kredi miktarının azalması anlamına gelmektedir.

Bütün bunların sonucu ise ekonomik durgunluğa yol açabilmektedir. Aynı zamanda politika faizlerinin yükselmesi dolar kurunda düşüş görülmesine de neden olabilir.