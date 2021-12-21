Merkez Bankası politika faizi araştırılıyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararının ise 20 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Açıklanan yeni ekonomi paketi dövize endeksli TL mevduatının ardından güncel politika faizi araştırılıyor. İşte Merkez Bankası güncel politika faizi...

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ NE KADAR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekildi.

Bu kararla beraber PPK son 4 toplantıda 500 baz puanlık indirime gitmiş oldu.

Kasım ayında TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklamıştı. Son faiz kararıyla beraber enflasyon ile politika faizi arasındaki makas daha da açıldı.