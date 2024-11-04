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        Polisi şehit eden sürücü tutuklandı

        İstanbul Bakırköy'de İETT otobüsüyle çarptığı polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olmasına neden olan İETT şoförü Ahmet Gül tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:07
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        Polisi şehit eden sürücü tutuklandı
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        İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Bakırköy Adliyesine çıkarılan Gül, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #haberler
        #Ogün Yürümez
        #ahmet gül
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