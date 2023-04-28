Polisi görünce bırakıp kaçtığı çanta fünye ile patlatıldı

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi.

Meydandaki bankta oturan yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerini görünce çantasını bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, meydanı çift taraflı yaya geçişine kapattı.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, çantayı fünye ile patlattı.

Çantada yapılan incelemede, içerisinde elbiseler olduğu belirlenirken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.