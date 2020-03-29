Kars Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

AA'nın haberine göre, Kars-Ardahan kara yolundaki uygulama noktasında görevli ekipler, salgına karşı duyarlılığı artırmak, insanların evde kalmalarını sağlamak amacıyla tepe lambalarına "Evde kal" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirdi.

Sürücü ve yolcuları salgın konusunda bilgilendiren ekipler, alınan önlemler kapsamında evden çıkmamalarını istedi.

Belediye anons merkezinden de acil ihtiyaç olmadığı müddetçe evde kalınması anonsu yapıldı.

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