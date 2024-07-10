Polat çiftine 40 yıl hapis talebi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'nca Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 75 sayfalık iddianame hazırlandı.

Habertürk TV Haber Merkezi'nden Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre; iddianamede Engin Polat "örgüt lideri" konumunda; Dilan Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Sinem Sıla Doğu ve Mustafa Özalp ise "örgüt yöneticisi" konumunda bulunuyor. İddianamede Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 21 şüpheli ise "örgüt üyesi" konumunda yer alıyor.

Örgüt yöneticilerinin 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapsi, örgüt üyelerinin ise 36 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Örgüt lideri Engin Polat'ın ise hem 40 yıla kadar hapsi hem de diğer örgüt yöneticilerinin ve üyelerinin işlediği suçlardan da ayrıca ceza alması isteniyor. KONTROLÜN ZORLAŞTIRILMASINA ÇALIŞTILAR İddianamede Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile yurt dışında görüştüğü ve yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı akladığı tespit edildi. İddianamede "Yine bu örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulundukları, bu sayede giriş kısmında belirtildiği üzere aklama suçlarının en belirgin yönü olan 'takibin ve kontrolün zorlaştırılması'nı sağlamaya çalıştıkları değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GİZLİ TANIK: ÇOK FAZLA ŞİRKET KURMAK ZORUNDAYDI İddianamede 'Mert' kod adlı gizli tanığın da beyanına yer verildi. Bir süre Derkan Başer'in yanında çalıştığını belirten tanık, Başer ile Engin Polat'ın yakın arkadaş olduğunu söyledi. Sanal bahis oynayan üyelerin kart bilgilerinin istendiğini, üyelerin ödeme yaparken 'mail order' üzerinden Engin Polat'ın kurduğu paravan şirketlerin pos hesabına ödeme yaptığını söyledi. Gizli tanık ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Bahis oynayan üye, bu durumu o anda bilmemektedir ve daha sonra ekstresine baktığı zaman pos numarasından belki paranın gittiği paravan şirketin ismini öğrenebilmektedir. Yani Engin Polat'ın sanal bahis işinde kullanmak üzere şirket kurmaya ihtiyacı vardır ve bu nedenle bu kadar çok şirket kurulmuştur."

İddianamede Engin Polat'ın sanal bahisten gelen paralarla şirket kurduğu, Türkiye'de banka hesapları temin ettiği ve akrabaları üzerinden ATM'den para çekecek ekip kurduğu belirlendi. Bu paraların ana havuzda toplandığı kaydedilen iddianamede, söz konusu paraların kripto cüzdanında biriktirildiği ve soğuk (kripto) cüzdan üzerinden Derkan Başer'e aktarılmasının hedeflendiği tespit edildi. ECE RONAY’IN REKLAMINCISI, ENGİN POLAT’IN TELEFONUNU HACK’LEMİŞ İddianamede sosyal medya üzerinden Ece Ronay'ın reklamını yapan E.Ş. de tanık olarak dinlendi. Ece Ronay'ın güzellik merkezi olduğunu, Ronay'ın reklamını yapınca Dilan Polat'ın kendisini sosyal medyadan linç ettiğini kaydeden E.Ş. sinirlendiğini kaydetti.

İntikam almak için Engin Polat'ın telefonunu hack'lediğini söyleyen E.Ş. "Engin Polat'ın telefonundaki her şeye ulaşabiliyordum. Yasa dışı bahisle ilgili mesajlar gördüm. Mesajları CİMER'e şikayet ettim. Fakat şikayetlerimden bir sonuç çıkmadı" şeklinde beyanda bulundu. ÖRGÜT YÖNETİCİSİ İTİRAFÇI OLDU İddianamede örgütün yöneticisi konumunda bulunan şirketlerin mali müşaviri Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olduğu da kaydedildi. Ahmet Gün, şirketler üzerinden örgütün 80 milyon lira değerinde satış yaptığını gösterdiğini, fakat kendisine 40 milyon lira değerinde satış faturası verildiğini söyledi. Sanık Gün'ün beyanında, "Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para mı olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir" dediği aktarıldı.

422 MİLYON LİRA DEĞERİNDE FAZLADAN TAHSİLAT GÖSTERİLMİŞ İddianamenin "Aklama suçuna ilişkin olarak dosya içerisine alınan üç raporun bütünsel değerlendirmesi" bölümünde ise çarpıcı tespitler yer aldı. Suça konu şirketlerden nakit olarak çıkartılan paranın Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'ne aktarılarak biriktirildiği ve buradan da taşınmaz mal veya araç alımına yönlendirildiği vurgulandı. Soruşturmaya konu şirketlerde 1 milyar 272 milyon 862 bin 506 lira harcama yapıldığı, fiili vergi ödemelerinin ise 850 milyon 661 bin 117 lira olduğu aktarılan iddianamede; şirketlerin 422 milyon 201 bin 388 lira tutarında fazladan tahsilat yaptığına dikkat çekildi.

SANIKLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK Hazırlanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kara para aklama suçunda ihtisas mahkemesi olarak yer alan mahkemede, sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.