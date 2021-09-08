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Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Selçuk Erdem de NFT pazarına giriyor.

Erdem'in yarattığı Fluffy Polar Bears (pofuduk/yumuşak kutup ayıları) isimli NFT koleksiyonu yakında satışa çıkacak.

Henüz söz konusu satışla ilgili takvim veya satışın yapılacağı platform gibi detaylar paylaşılmazken koleksiyonun resmi Twitter hesabı @polarbearsnft'de paylaşılan görseller koleksiyonla ilgili bazı fikirler veriyor.

Son zamanlarda NFT'lere ilgi katlanarak arttı. İtalyan moda devi Dolce & Gabbana önceki gün 'müzelik' olarak nitelediği moda ürünlerinden oluşan NFT koleksiyonu için açık artırmanın 20 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Türkiye'de ise Galatasaray geçen hafta yakında NFT koleksiyonunu satışa sunacağını duyurdu.

SATIŞLAR 7 KATINA ÇIKTI

NFT veri platformu nonfungible.com'da yer alan bilgilere göre son 1 ayda 2.2 milyar dolarlık NFT satışı yapıldı. Temmuz ayında bu rakam 300 milyon dolar civarındaydı. Yani NFT satışları 1 ayda yaklaşık 7 katına çıktı. Söz konusu dönemde Art Blocks projesi kapsamındaki NFT'ler 57.3 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşırken, CryptoPunks NFT'leri için 57.2 milyon dolar harcandı.