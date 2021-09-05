Özellikle son 1 ayın en çok konuşulan konusu haline gelen NFT'lerde olağanüstü paralar harcanmaya devam ediyor. Son olarak dün CryptoPunks projesinin 6275 numaralı NFT'si dün akşam saat 18.13'te 1000 Ethereum'a yani yaklaşık 3.9 milyon dolara satıldı.
Aynı NFT 6 saat 20 dakika sonra ise 1319 Ethereum, yani yaklaşık 5.2 milyon dolara alıcı buldu. NFT'nin ilk alıcısı böylece 6 saatte 1.2 milyon dolar kazanç sağladı.
Son satışı yapılan NFT'nin dahil olduğu CyberPunks projesi, koleksiyonluk kripto sanat eserlerinden oluşuyor ve Ethereum blockchaini üzerinde NFT'lerle temsil ediliyor. Her biri benzersiz özelliklere sahip 10.000 küçük, 8 bit tarzında "punk"lardan oluşuyor.
1 AYDA 2.3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ
NFT veri platformu nonfungible.com'da yer alan bilgilere göre NFT satışları son 1 haftada 575 milyon dolar, son 1 ayda ise 2.3 milyar dolara ulaştı. Bu 2.3 milyar doların 315 milyon dolarını ilk kez satılan NFT'ler oluşturdu.
Son 1 haftada Art Blocks NFT'leri için 128 milyon dolar harcanırken, satışlarda bu projeyi 80.5 milyon dolarla CryptoPunks ve 67 milyon dolarla Bored Ape Yacht Club takip etti. Bu projelerin aylık satış hacmi son bugüne kadar sırasıyla 754 milyon dolar, 1.1 milyar dolar ve 462.6 milyon dolar oldu.
NFT NEDİR?
NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor
NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.
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