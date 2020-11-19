PlayStation 5, ultra yüksek hızlı SSD, dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler ve 3D Ses desteğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Peki PlayStation 5 özellikleri neler? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...
PS5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
PS5 Türkiye satış fiyatı 8 bin 299 TL.
SONY PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre; entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD barındıran PS5'de, 3.5 GHz frekansında AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PlayStation 5 SSD'si, kullanıcıların yükleme ekranındaki bekleme süresini 18 kata düşürüyor.
Yeni konsolun GPU mimarisi ise AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2'ye sahip. PS5'te RAM belleği 16 GB GDDR6 / 256 bit, depolama alanı ise 825 GB SSD boyutunda. PS5’te bulunan ışın izleme teknolojisi, desteklenen oyunlarda, ışınların tek tek simüle edildiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen gölgelerin ve yansımaların oluşturulduğu yeni bir gerçekçilik seviyesini kullanıcılara sunuyor.
PS5'in 4K UHD Blu-ray optik sürücü özelliği sayesinde, 120 Hz çıkış ile 120 fps'ye kadar 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, uyumlu oyunlarda 120 fps'ye kadar yüksek çerçeve hızında oyun oynanabiliyor.
PS5 modelinde 8K çözünürlük desteği de bulunuyor. Böylelikle desteklenen oyunlar, 4320p çözünürlüklü ekranda oynanabiliyor. Ayrıca Unreal Engine 5 teknik özelliğiyle PlayStation için oyun geliştiriciler düşük kalitede görsel yerine yüksek kaliteli görseller kullanabiliyor.
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