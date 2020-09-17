Sony'nin 16 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği canlı yayında uzun zamandır merak edilen PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatları açıklandı. Playstation 5 ne zaman çıkacak? Sony PS5 fiyatı ve özellikleri oyun severler tarafından merak ediliyordu.

SONY PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5: 499,99 euro (yaklaşık 4.425 TL + vergiler)

PlayStation 5 Digital Edition: 399,99 euro (yaklaşık 3.540 TL + vergiler)

SONY PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony, etkinliği sırasında yalnızca konsolların fiyatını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda bu konsolların ne zaman satışa çıkacağını da belirtti. Yapılan açıklamalara göre ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan PS5 hayranları konsolla 12 Kasım tarihinde buluşurken dünyanın geri kalanı 19 Kasım tarihini beklemek zorunda kalacak. Bu da Türkiye'deki PlayStation hayranlarının 19 Kasım tarihinde PlayStation 5 ile buluşacağı anlamına geliyor.

SONY PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

Ultra yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yüklemenin yanı sıra dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler ve 3D Ses desteğiyle daha derin bir etkileyicilik deneyimleyin ve yeni nesil PlayStation® oyunlarını keşfedin.

Yıldırım Hızı

PlayStation konsolunun neler yapabileceğini baştan yazan özel CPU'nun, GPU'nun ve Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD'nin gücünden faydalanın.

Ultra Yüksek Hızlı SSD

Konsolunuzdaki PS5™ oyunlarının neredeyse anında yüklenme hızıyla oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.

HDR teknolojisi

HDR TV ile, desteklenen PS5 oyunları inanılmaz derecede canlı ve gerçekçi renkler sunar.

8K çıkış

PS5 konsolları 8K Çıkışı destekler, böylelikle oyunlarınızı 4320p çözünürlüklü ekranınızda oynayabilirsiniz.

120 Hz çıkış ile 120 fps'ye kadar

4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, uyumlu oyunlarda 120 fps'ye kadar yüksek çerçeve hızında pürüzsüz ve akıcı oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

Entegre Giriş/Çıkış

PS5 konsol sistemlerinin özel entegrasyonu, içerik üreticilerinin verileri SSD'den çok yüksek hızlarda almalarını sağlayarak oyunları daha önce mümkün olmayan yöntemlerle tasarlamalarına olanak tanır.

4K TV oyun deneyimi

En sevdiğiniz PS5 oyunlarını göz alıcı 4K TV'nizde oynayın.

Işın izleme

Desteklenen PS5 oyunlarında, ışınların tek tek simüle edildiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen gölgelerin ve yansımaların oluşturulduğu yepyeni bir gerçekçilik seviyesini keşfedin.