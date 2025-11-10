Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Plakasını kapattığı motosiklet ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücünün ehliyeti iptal edildi | Son dakika haberleri

        Plakasını kapattığı motosiklet ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücünün ehliyeti iptal edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde plakasını kapattığı motosikletiyle metrelerce tek teker üzerinde ilerleyen Z.Ş.'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca polis harekete geçti; gözaltına alınan sürücüye 15 bin 112 TL ceza kesildi, ehliyeti de iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 23:12 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:17
        Motosiklet şov pahalıya patladı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde plakasını kapattığı motosiklet ile ön kaldırıp metrelerce tek teker üzerinde ilerleyen sürücü Z.Ş.’ye 15 bin 112 lira para cezası kesilirken, ehliyeti de iptal edildi.

        İskenderun’da bir motosiklet sürücüsünün plakasını kapattığı aracıyla ön kaldırarak tek tek üzerinde ilerlediği anların görüntüsü sosyal medya platformlarında paylaşılınca, Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü Z.Ş., gözaltına alındı. Sürücüye, çeşitli kabahatlerden 15 bin 112 lira para cezası kesilirken, ehliyeti de iptal edildi

