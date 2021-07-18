Plajlar kirlendi, birçok noktada yoğunluk oluştu!

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Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sahilde eğlenen bir grubun geriden bıraktığı çöpler gözler önüne serildi.

"Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık.." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, çöplerin dışında yakılan ateşin temizlenmediği ve bazı şezlongların da parçalandığı dikkat çekti.

İNKUMU BELDESİ ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI

Bartın'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesi de, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı. Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu tatil beldesi, Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı. Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ve polis ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi.

Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü. Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek, Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.

"YOĞUNLUĞUN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu bildirdi.

Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldeye araç girişlerinin yasaklandığını aktaran Akın, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

MENEKŞE PLAJI'NDA DA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI

İstanbul'da gün içinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte plajlar doldu taştı. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı, kısıtlamaların kalkmasının ardından en kalabalık günü yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da hava sıcaklığı nem ile beraber 40 derecenin üzerine çıktı. Gün boyu etkili olan sıcak havadan bunalan İstanbullular, serinlemek için denize akın etti. İstanbulluların tercih ettiği noktalardan biri de Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu. Sıcak havada serinlemeye gelen yüzlerce kişi nedeniyle Menekşe Plajı'nda kısıtlamaların kalkmasının ardından en kalabalık gün yaşandı. Plajı tamamen dolduran kalabalık havadan görüntülendi.