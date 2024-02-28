Pizza tarifi: evde, tavada ve mayasız pizza nasıl yapılır?
Evde pizza yapmak isteyenler için farklı teknikleri sizler için yazımızda bir araya getirdik. İşte pratik, mayasız, tavada pizza tarifi.
Evde pizza yapmak, hem lezzetli bir atıştırmalık hazırlamanın keyfini yaşamak hem de sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmenin harika bir yoludur. Ancak fırınınız yoksa veya mayalı hamur hazırlamak için vaktiniz yoksa endişelenmeyin! İşte, evde, tavada ve mayasız pizza nasıl yapılır?
Mayasız Pizza Tarifi
Pizza tarifi mayasız yapmak isteyenler, püf noktalarına dikkat ederlerse dışarıdan alınan bir pizza kadar başarılı bir hamur elde edebilir. İşte evde pizza tarifi için malzemeler:
Hamur için:
Üzeri için:
Yapılışı:
Pizza Sosu Tarifi
Malzemeler:
1 kutu (400 gram) doğranmış domates veya 4-5 adet taze domates
Yapılışı:
Tavada Pizza Tarifi
Malzemeler:
Üzeri için:
Yapılışı:
Tavada Pizza Yapmanın Püf Noktaları