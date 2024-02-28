Pizza tarifi: evde, tavada ve mayasız pizza nasıl yapılır?

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Evde pizza yapmak, hem lezzetli bir atıştırmalık hazırlamanın keyfini yaşamak hem de sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmenin harika bir yoludur. Ancak fırınınız yoksa veya mayalı hamur hazırlamak için vaktiniz yoksa endişelenmeyin! İşte, evde, tavada ve mayasız pizza nasıl yapılır?

Mayasız Pizza Tarifi

Pizza tarifi mayasız yapmak isteyenler, püf noktalarına dikkat ederlerse dışarıdan alınan bir pizza kadar başarılı bir hamur elde edebilir. İşte evde pizza tarifi için malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı süt veya su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

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Domates sosu veya pizza sosu

Rendelenmiş kaşar peyniri

Mantar, salam, zeytin, biber, sucuk vb. ( İsteğe bağlı bu malzemeler değişkenlik gösterebilir)

Yapılışı:

Unu, kabartma tozunu ve tuzu bir karıştırma kabında bir araya getirin.

Süt veya suyu ve zeytinyağını ekleyin. Karıştırarak hamur oluşturun. Eğer hamur çok kuru ise biraz daha süt veya su ekleyebilirsiniz.

Hamuru düz bir zeminde un serpilmiş bir yüzeyde yoğurun. Yaklaşık 5-7 dakika yoğurarak pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hamuru fırın tepsisi büyüklüğünde açın. Eğer hamur çok elastikse, hamuru tepsiye yerleştirmeden önce birkaç dakika daha dinlendirin.

Hamuru daha küçük boyutlarda açarak ve şekil vererek mini pizzalar da elde edebilirsiniz. Bunun için ekstra bir mini pizza tarifi gerekmez.

Açılmış hamuru yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine domates sosunu veya pizza sosunu sürün. Ardından rendelenmiş kaşar peyniri ve favori pizza malzemelerinizi ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kenarları kızarana kadar pişirin.

Piştikten sonra fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirin, dilimleyerek servis yapın.

Pizza Sosu Tarifi

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Malzemeler:

1 kutu (400 gram) doğranmış domates veya 4-5 adet taze domates

2 diş sarımsak, ezilmiş veya rendelenmiş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yapılışı:

Eğer taze domates kullanacaksanız, öncelikle domatesleri kaynar suya atın ve kabuklarını soyun. Daha sonra domatesleri doğrayın veya rendeleyin. Eğer konserve doğranmış domates kullanıyorsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ardından ezilmiş veya rendelenmiş sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun.

Sarımsaklar hafifçe kavrulduktan sonra domatesleri ekleyin. Eğer taze domates kullanıyorsanız, domatesler biraz yumuşayana kadar pişirin. Eğer konserve doğranmış domates kullanıyorsanız, sadece 5-6 dakika kadar pişirin.

Domatesler pişmeye başladığında, toz şekeri, kurutulmuş kekiği, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak sosu birkaç dakika daha pişirin.

Pizza sosunuz kıvam almaya başladığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan pizza sosunu pürüzsüz bir kıvam elde etmek için bir blender veya mikser yardımıyla çırpabilirsiniz, ancak bu adım isteğe bağlıdır.

Tavada Pizza Tarifi

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Malzemeler:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

Pizza sosu veya domates sosu

Rendelenmiş mozzarella peyniri

İsteğe bağlı olarak salam, mantar, biber dilimleri, siyah zeytin gibi malzemeler

Yapılışı:

Un, kabartma tozu ve tuzu bir karıştırma kabında karıştırın.

Karıştırdığınız karışımın içerisinde sütü ve zeytinyağını ekleyin. Tüm bu karışımlardan yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın. Eğer hamurunuz çok kuruysa biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

Hamuru düz bir zeminde unlanmış bir yüzeyde yaklaşık 1 cm kalınlığında açın. Daha kalın açılan bir hamur pişme sırasında sorun çıkarabilir, hamurunuz çiğ kalabilir. Bu yüzden tavada pizza yapılırken hamuru ince açmaya özen göstermelisiniz.

Hamuru açtıktan sonra büyük bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tavayı hafifçe yağlayın veya yağlı kağıt serin. Eğer tavanız yapışmaz ise yağlı kağıt kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz.

Hamuru tavaya yerleştirin ve alt kısmı hafifçe kızarıncaya kadar pişirin. Hamurun iyice pişmesi için 2 ya da 3 dakika yeterli olacaktır.

Pişen alt tarafı çevirerek hamurun diğer tarafını pişirin.

Pişen hamurun üzerine pizza sosu sürün. Ardından rendelenmiş mozzarella peynirini ve isteğe bağlı olarak diğer malzemeleri ekleyin.

Tavanın kapağını kapatın ve peynir eriyene kadar pişirin.

Pizza piştikten sonra tavadan alın, dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın.

Tavada Pizza Yapmanın Püf Noktaları

Hamurunuzu çok ince veya çok kalın açmamaya özen gösterin. Yaklaşık olarak 1 cm kalınlığında açılmış bir hamur idealdir. Çok kalın hamur, iç kısımların pişmemesine neden olabilirken, çok ince hamur ise hızlıca yanabilir.

Tavayı orta ateşte ısıtın. Tavayı çok fazla ısıtmak hamurun altının çok hızlı pişmesine ve üstünün yanmadan pişmemesine yol açabilir. Orta ateşte pişirme işlemi daha dengeli bir sonuç sağlar.

Hamuru tavaya yerleştirdikten sonra alt tarafı hafifçe kızarıncaya kadar pişirin. Daha sonra hamuru çevirerek diğer tarafını da pişirin. Hamurun her iki tarafının da eşit şekilde pişmesi önemlidir.

Pizza sosunu ve malzemeleri ölçülü bir şekilde kullanın. Fazla pizza sosu ve malzeme kullanmak hamurunun sönmesine neden olabilir ve pizza yapışkan hale gelebilir.

Pişirme işlemi sırasında tavayı bir kapakla kapatmak, peynirin daha hızlı erimesini ve malzemelerin pişmesini sağlar. Ancak kapak kullanırken, peynirin tavaya yapışmasını önlemek için yağlı kağıt veya folyo kullanabilirsiniz.

Pizza yapımı sırasında kullanacağınız malzemeleri önceden doğrayıp hazırlayın. Pişirme işlemi sırasında hızlıca ekleyebilirsiniz, böylece hamurunuz yanmadan malzemeleri ekleyebilirsiniz.

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