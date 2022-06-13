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Küresel piyasalar yeni haftaya satış rüzgarlarıyla başladı. Bu rüzgarda Fed'e yönelik beklentiler etkili oluyor.

Geçen hafta ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 8.3'lük piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Cuma günü bu verinin açıklanmasının ardından başta ABD olmak üzere Hazine tahvil getirilerinde yükselişler yaşanmaya başladı.

Söz konusu veri öncesinde yüzde 3.04 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi bugün yüzde 3.23 ile 4 yılın zirvesine çıktı. Benzer şekilde ABD 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de sadece bugün 10 baz puan yükselerek yüzde yüzde 3.15 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise cuma günü yüzde 0.5 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0.6'lık bir yükseliş kaydetti.

'DAHA AGRESİF' HAREKET EDEBİLİR

Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi sonucu bu hareketin yaşanmasının asıl sebebi ise Fed'e yönelik beklentiler. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay yaptığı açıklamada, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etmişti.

Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle çarşamba günü faiz kararını açıklayacak Fed'den daha agresif sıkılaştırma adımları gelebileceğine yönelik beklentiler de yükseldi. Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu.

BARCLAYS TAHMİN YÜKSELTTİ

Para piyasalarında bu hafta yapılacak toplantıda yüzde 25 ihtimalle Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 75 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanırken, temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 53 seviyesine çıktı.

Barclays analistleri mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından daha önce haziran toplantısı için 50 baz puan olan faiz artırım tahminlerini 75 baz puana yükseltti.

Bu yıl 25 baz puan ve 50 baz puanlık iki faiz artırımına giden Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİYLE BİRLEŞTİ

Bugün Asya piyasaları Fed'e yönelik beklentilerin yanında Çin'de yeniden artan koronavirüs vakalarının da etkisiyle sert düşüşlere sahne oldu.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.9 azalarak 3.256 puan oldu. Hong Kong Borsası'nda Hang Seng endeksi ise yüzde 3.4 düşerek 21.067 puana geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3.5 gerileyerek 2.505 puan ile Kasım 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden kapandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 düşüşle 26.987 puandan günü tamamladı.

AVRUPA'YA DA SIÇRADI

Satış dalgası Asya'nın ardından Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Euronext 100 endeksi açılışta yüzde 2.5 düştü. Sabah saatlerinde Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 2.4 düşerken, Alman DAX endeksi 2.2 gerildi. Londra Borsası'nda ise FTSE 100'deki düşüş yüzde 1.8'de kaldı.

Sabah saatlerinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0.4'lük düşüşle görece yatay bir seyir izledi.

ALTINDA GERİLEME

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altında da düşüş yaşanmasına yol açtı. Altının ons fiyatı cuma günü 1.877 dolarla 1 ayın zirvesine yükselmişti. Ancak bugün yaklaşık yüzde 1'lik düşüşle 1.854 dolara geriledi.

Yurt içinde ise dolar/TL'nin yüzde 0.6'lık yükselişle 17.23'ü aşmasıyla gram altındaki düşüş sınırlı kaldı. Serbest piyasada gram altın yaklaşık 2 liralık düşüşle 1.027 liradan işlem gördü.

AÇIKLAMA TAKİP EDİLECEK

Analistler bu çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararının aynında Fed Başkanı Jerome Powell'ın da açıklamalarının dikkatle takip edileceğini belirtti. Powell'ın açıklamasında gelecek toplantılarda atılacak adımların sertliğine ilişkin ipuçları aranacak.