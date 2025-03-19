Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.806,52 puanı, en yüksek 10.378,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,72 değer kaybıyla 9.860,29 puandan tamamladı.

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Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 9,04, hizmetler endeksi yüzde 8,60, sanayi endeksi yüzde 7,83 ve teknoloji endeksi yüzde 9,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1068,34 puan ve yüzde 8,90 kayıpla 10.940,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi değer kaybederken, değer kazanan hisse bulunmuyor. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Koç Holding ile BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının ons fiyatı 3 bin 31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,93, bileşik getirisi de yüzde 41,53 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9573 lira, satışta 38,1094 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5666 lira, satışta 36,7131 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.