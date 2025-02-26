Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 16,38 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.467,96 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.422,17 puanı, en yüksek 9.629,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 9.573,21 puandan tamamladı.

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Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 3,45 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 163,39 puan ve yüzde 1,55 kazançla 10.709,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının ons fiyatı 2 bin 905 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 3 milyon 468 bin 1,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,35, bileşik getirisi de yüzde 38,48 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3462 lira, satışta 36,4919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3620 lira, satışta 36,5077 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 149,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.