Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.573,21 %1,29
        DOLAR 36,4545 %0,03
        EURO 38,3546 %0,01
        GRAM ALTIN 3.413,17 %0,00
        FAİZ 38,07 %-1,01
        GÜMÜŞ GRAM 37,39 %0,69
        BITCOIN 87.212,00 %-1,68
        GBP/TRY 46,3023 %0,24
        EUR/USD 1,0514 %0,00
        BRENT 72,85 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 5.580,54 %0,00
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121,63 puan artarak 9.573,21 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi güne 16,38 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.467,96 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.422,17 puanı, en yüksek 9.629,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 9.573,21 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 3,45 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 163,39 puan ve yüzde 1,55 kazançla 10.709,20 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        Altının ons fiyatı 2 bin 905 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 3 milyon 468 bin 1,5 lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,35, bileşik getirisi de yüzde 38,48 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3462 lira, satışta 36,4919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3620 lira, satışta 36,5077 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 149,80 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ekonomi
        #piyasa
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Habertürk Anasayfa