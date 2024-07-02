Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 11,64 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.354,95 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.264,55 ve en yüksek 10.446,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,00 artışla 10.446,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 1,55 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 84,58 puan ve yüzde 0,75 kazançla 11.338,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 327 DOLAR Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 327 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,7 azalarak 2 milyon 420 bin geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,6062 lira, satışta 32,7368 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,5979 lira, satışta 32,7285 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi de 161,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.