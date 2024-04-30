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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,03 puan azalarak 10.045,74 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:56
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        BIST 100 endeksi, güne 1,09 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.081,68 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.036,81, en yüksek 10.132,88 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 10.045,74 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,08 puan ve yüzde 0,37 kayıpla 10.907,32 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 299 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 299 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,17'den, bileşik getirisi de yüzde 44,20'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2865 lira, satışta 32,4159 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3162 lira, satışta 32,4457 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2520, dolar/yen paritesi de 157,40 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 86,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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