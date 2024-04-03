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        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,07 puan azalarak 8.945,80 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:22
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        BIST 100 endeksi, güne 75,90 puan ve yüzde 0,84 azalışla 8.964,97 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 8.903,17, en yüksek 9.018,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 8.945,80 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 107,76 puan ve yüzde 1,10 kayıpla 9.698,06 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sabancı Holding, Tüpraş ile Vestel Elektronik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 285 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 285 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 azalışla 2 milyon 405 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 44,11'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9169 lira, satışta 32,0448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1078 lira, satışta 32,2364 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 151,70 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 89,4 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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