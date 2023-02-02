Piyasalarda gün sonu

AA

BIST 100 endeksi, güne 6,75 puan ve yüzde 0,14 kazançla 4.720,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.479,69, en yüksek 4.870,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 4.752,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,73 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,31 puan ve yüzde 1,33 yükselişle 5.269,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.926 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.926 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 189 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7782 lira, satışta 18,8534 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7765 lira, satışta 18,5818 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2290, dolar/yen paritesi de 128,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,1 düşüşle 81,4 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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