Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 15,78 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 5.223,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.194,37, en yüksek 5.338,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 5.315,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,29, sanayi endeksi yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 2,47 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 116,46 puan ve yüzde 2,04 yükselişle 5.823,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 21'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.911 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.911 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 kayıpla 1 milyon 168 bin 550 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7560 lira, satışta 18,8311 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7550 lira, satışta 18,8301 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0827, sterlin/dolar paritesi 1,2281, dolar/yen paritesi de 128,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 yükselişle 86,51 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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