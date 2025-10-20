Piyasalarda gün sonu: 20 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

20 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.484,39 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,70 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi INFO,BRKVY,KZBGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ECILC,BURCE,TEKTU oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.216.592.449.50 TL), AKBNK (9.715.077.469.95 TL), KCHOL (8.702.153.120.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ekim 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 41,96 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 48,97 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (20 Ekim 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 2,23 artış ile 4.346,60 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,38 yükselişle 5.863,52 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.586,85 olurken, Cumhuriyet altını ise 38.230,12 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,48 artış ile 111.255,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,02 yükseliş ile 4.023,80 doları buldu. Brent Petrol ise 60,70 dolar