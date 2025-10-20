Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasalarda gün sonu: 20 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 20 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (20 Ekim 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 41,96 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,38 ile 5.863,52 liraya çıktı.

        Giriş: 20.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 20 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        20 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.484,39 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,70 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi INFO,BRKVY,KZBGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ECILC,BURCE,TEKTU oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.216.592.449.50 TL), AKBNK (9.715.077.469.95 TL), KCHOL (8.702.153.120.50 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.75
        1.97 %
        15.216.592.450
        A
        57.95
        5.65 %
        9.715.077.470
        K
        155.30
        1.70 %
        8.702.153.121
        A
        203.90
        4.62 %
        7.872.799.192
        I
        11.77
        4.34 %
        7.444.557.340
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        4.07
        10.00 %
        448.063.745
        B
        80.30
        10.00 %
        127.315.737
        K
        15.84
        10.00 %
        396.148.651
        H
        4.62
        10.00 %
        368.955.242
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        90.90
        -10.00 %
        253.307.252
        B
        26.64
        -10.00 %
        930.693.254
        T
        26.12
        -9.99 %
        125.385.132
        E
        286.50
        -9.98 %
        228.758.848
        I
        272.75
        -9.98 %
        120.218.340
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ekim 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 41,96 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 48,97 lira oldu.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,96
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        48,97
        0,13 %
        Altın fiyatlarında son durum (20 Ekim 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 2,23 artış ile 4.346,60 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,38 yükselişle 5.863,52 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.586,85 olurken, Cumhuriyet altını ise 38.230,12 oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.346,60
        2,23 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.863,52
        2,38 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        38.230,12
        2,38 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.586,85
        2,38 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,48 artış ile 111.255,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,02 yükseliş ile 4.023,80 doları buldu. Brent Petrol ise 60,70 dolar

