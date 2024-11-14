Piyasalarda gün sonu: 14 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Kasım 2024 Perşembe tarihinde günü 9.420,42 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,29 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MERKO,PRDGS,RYSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHLGM,CEOEM,ARTMS oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.196.208.372.50 TL), YKBNK (8.135.710.925.64 TL), ISCTR (5.286.519.929.22 TL) oldu.