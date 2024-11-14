Piyasalarda gün sonu: 14 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Kasım 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 34,35 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -0,30 ile 2.834,71 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Kasım 2024 Perşembe tarihinde günü 9.420,42 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,29 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MERKO,PRDGS,RYSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHLGM,CEOEM,ARTMS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.196.208.372.50 TL), YKBNK (8.135.710.925.64 TL), ISCTR (5.286.519.929.22 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
286.50 ₺
|
0.97 %
|
8.196.208.373
|
27.54 ₺
|
0.29 %
|
8.135.710.926
|
12.65 ₺
|
0.48 %
|
5.286.519.929
|
55.40 ₺
|
2.78 %
|
4.824.858.448
|
185.00 ₺
|
1.15 %
|
4.324.449.864
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.71 ₺
|
10.00 %
|
187.703.088
|
5.83 ₺
|
10.00 %
|
58.163.209
|
17.19 ₺
|
9.98 %
|
196.116.970
|
6.28 ₺
|
9.98 %
|
2.797.448
|
237.20 ₺
|
9.97 %
|
140.977.647
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.53 ₺
|
-10.00 %
|
549.368.366
|
45.18 ₺
|
-10.00 %
|
321.452.449
|
36.26 ₺
|
-9.98 %
|
468.147.852
|
48.84 ₺
|
-9.97 %
|
11.752.711
|
7.97 ₺
|
-9.94 %
|
79.590.843
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Kasım 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 34,35 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,24 yükseliş ile 36,40 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,35 ₺
|
-0,02 %
|
E
|
36,40 ₺
|
0,24 %
Altın fiyatlarında son durum (14 Kasım 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,10 :artarakazalarak 2.570,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,30 düşüş sonucu 2.834,71 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,30 düşerek 4.634,74 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.482,28.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.570,50 ₺
|
-0,10 %
|
2.834,71 ₺
|
-0,30 %
|
18.482,28 ₺
|
-0,30 %
|
4.634,74 ₺
|
-0,30 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,33 düşüş ile 89.341,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -5,33 azalış ile 3.123,89 dolar.Brent Petrol ise 72,91 dolar