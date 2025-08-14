Piyasalarda gün sonu: 14 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

14 Ağustos 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,15 düşerek 10.824,55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10963.0600 puandan işlem görürken en düşük 10823.5900 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,KRSTL,MMCAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEDTR,PINSU,QNBFK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.774.676.120.75 TL), CANTE (7.108.232.513.75 TL), PGSUS (4.320.401.289.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ağustos 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 40,80 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,37 düşüş ile 47,58 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,51 :artarakazalarak 3.338,79 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,52 düşüş sonucu 4.377,07 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,52 düşerek 7.156,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.538,51.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,87 değer kaybederek 118.377,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,42 düşerek 4.621,33 dolardan işlem gördü.