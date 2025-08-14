Piyasalarda gün sonu: 14 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (14 Ağustos 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,15 değer kaybederek 10.824,55 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 40,80 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,52 ile 4.377,07 liraya geriledi.
14 Ağustos 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,15 düşerek 10.824,55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10963.0600 puandan işlem görürken en düşük 10823.5900 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,KRSTL,MMCAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEDTR,PINSU,QNBFK.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.774.676.120.75 TL), CANTE (7.108.232.513.75 TL), PGSUS (4.320.401.289.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
326.00 ₺
|
0.54 %
|
11.774.676.121
|
2.10 ₺
|
-2.78 %
|
7.108.232.514
|
252.75 ₺
|
-1.65 %
|
4.320.401.289
|
3.55 ₺
|
1.43 %
|
4.084.778.231
|
96.85 ₺
|
-2.12 %
|
3.803.573.962
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
566.50 ₺
|
10.00 %
|
485.435.550
|
9.79 ₺
|
10.00 %
|
108.545.289
|
55.60 ₺
|
9.99 %
|
22.198.133
|
15.63 ₺
|
9.99 %
|
869.496.382
|
10,492.50 ₺
|
9.98 %
|
233.563.693
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.16 ₺
|
-9.99 %
|
92.129.832
|
11.62 ₺
|
-9.99 %
|
97.265.905
|
70.75 ₺
|
-9.99 %
|
14.727.603
|
279.25 ₺
|
-9.99 %
|
1.131.644.369
|
714.50 ₺
|
-9.96 %
|
76.920.927
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ağustos 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 40,80 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,37 düşüş ile 47,58 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,80 ₺
|
0,05 %
|
E
|
47,58 ₺
|
-0,37 %
Altın fiyatlarında son durum (14 Ağustos 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,51 :artarakazalarak 3.338,79 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,52 düşüş sonucu 4.377,07 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,52 düşerek 7.156,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.538,51.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.338,79 ₺
|
-0,51 %
|
4.377,07 ₺
|
-0,52 %
|
28.538,51 ₺
|
-0,52 %
|
7.156,51 ₺
|
-0,52 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,87 değer kaybederek 118.377,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,42 düşerek 4.621,33 dolardan işlem gördü.