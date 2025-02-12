Piyasalarda gün sonu: 12 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

12 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,04 düşüş ile 9.779,57 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DERIM,BRKVY,INVES olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OBASE,TATEN,SKYMD oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.055.589.077.00 TL), YKBNK (7.258.156.876.22 TL), AKBNK (6.982.411.414.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Şubat 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,19 artarak 36,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 37,43 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (12 Şubat 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,19 değer kaybederek 2.892,43 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,11 değer kaybederek 3.354,24 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.484,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.869,61 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,02 değer kaybederek 94.949,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,96 düşerek 2.578,82 dolardan işlem gördü.