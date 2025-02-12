Piyasalarda gün sonu: 12 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (12 Şubat 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,04 değer kaybederek 9.779,57 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,11 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,11 ile 3.354,24 liradan işlem gördü.
12 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,04 düşüş ile 9.779,57 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DERIM,BRKVY,INVES olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OBASE,TATEN,SKYMD oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.055.589.077.00 TL), YKBNK (7.258.156.876.22 TL), AKBNK (6.982.411.414.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.00 ₺
|
-0.78 %
|
12.055.589.077
|
28.28 ₺
|
-1.46 %
|
7.258.156.876
|
62.85 ₺
|
-0.55 %
|
6.982.411.415
|
23.40 ₺
|
0.00 %
|
6.484.313.622
|
13.60 ₺
|
-1.23 %
|
5.787.086.952
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
38.50 ₺
|
10.00 %
|
86.372.059
|
62.25 ₺
|
9.98 %
|
241.003.177
|
195.50 ₺
|
9.96 %
|
61.502.170
|
5.36 ₺
|
9.84 %
|
46.917.360
|
1.81 ₺
|
9.70 %
|
641.330.692
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
30.92 ₺
|
-8.36 %
|
52.172.484
|
45.00 ₺
|
-7.90 %
|
511.562.745
|
22.98 ₺
|
-7.26 %
|
591.455.688
|
2.22 ₺
|
-7.11 %
|
592.402.918
|
135.00 ₺
|
-5.99 %
|
107.555.080
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Şubat 2025 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,19 artarak 36,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 37,43 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,11 ₺
|
0,19 %
|
E
|
37,43 ₺
|
0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (12 Şubat 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,19 değer kaybederek 2.892,43 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,11 değer kaybederek 3.354,24 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.484,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.869,61 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.892,43 ₺
|
-0,19 %
|
3.354,24 ₺
|
-0,11 %
|
21.869,61 ₺
|
-0,11 %
|
5.484,17 ₺
|
-0,11 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,02 değer kaybederek 94.949,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,96 düşerek 2.578,82 dolardan işlem gördü.