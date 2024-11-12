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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (12 Kasım 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,54 değer kaybederek 9.226,86 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 34,37 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,39 değer kaybederek 2.882,71 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.226,86 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,54 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi RYSAS,ISGSY,KUTPO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KFEIN,KARSN,ADEL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.934.926.173.75 TL), ISCTR (5.694.191.595.81 TL), YKBNK (5.642.893.509.04 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        286.50
        -0.52 %
        5.934.926.174
        I
        12.14
        0.66 %
        5.694.191.596
        Y
        26.24
        -0.38 %
        5.642.893.509
        A
        53.00
        0.86 %
        3.772.138.928
        K
        57.50
        1.77 %
        3.470.821.942
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        15.63
        9.99 %
        57.000.400
        I
        37.28
        9.97 %
        414.718.045
        K
        72.25
        9.97 %
        80.366.348
        I
        1.66
        9.93 %
        63.796.565
        I
        1.62
        9.46 %
        272.413.335
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        97.65
        -10.00 %
        73.358.253
        K
        13.43
        -9.99 %
        952.017.766
        A
        42.10
        -9.97 %
        323.671.328
        D
        55.55
        -9.97 %
        90.519.713
        G
        16.74
        -9.95 %
        361.187.230
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Kasım 2024 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 34,37 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,35 düşerek 36,49 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,37
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        36,49
        -0,35 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Kasım 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,54 değer kaybederek 2.604,63 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,39 değer kaybederek 2.882,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.713,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.795,24 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.604,63
        -0,54 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.882,71
        -0,39 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.795,24
        -0,39 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.713,22
        -0,39 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 5,37 değer kazanarak 87.419,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,81 yükselerek 3.289,20 dolardan işlem gördü.

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