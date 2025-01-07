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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 07 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 07 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (07 Ocak 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,13 değer kaybederek 9.972,03 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 35,34 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,62 ile 3.009,06 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 07 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        07 Ocak 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,13 düşüş ile 9.972,03 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SAMAT,BAYRK,MAGEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AYES,INVEO,ADESE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.136.109.452.50 TL), ISCTR (6.739.126.905.75 TL), AKBNK (5.579.083.109.45 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        293.50
        -1.18 %
        8.136.109.453
        I
        14.00
        -0.99 %
        6.739.126.906
        A
        64.75
        -3.07 %
        5.579.083.109
        E
        24.08
        -2.35 %
        4.737.753.214
        S
        4.17
        -3.02 %
        3.966.711.053
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        21.14
        9.99 %
        174.862.647
        B
        19.52
        9.97 %
        281.458.184
        R
        17.58
        9.94 %
        1.167.497.529
        M
        8.10
        9.91 %
        13.172.929
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        7.77
        -8.59 %
        4.836.633
        A
        2.36
        -5.22 %
        291.838.053
        T
        540.00
        -4.93 %
        38.317.597
        S
        47.60
        -4.80 %
        139.335.125
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ocak 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 35,34 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 36,71 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,34
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        36,71
        0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Ocak 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,56 :artarakazalarak 2.651,33 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,62 yükseliş sonucu 3.009,06 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,62 yükselerek 4.919,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.619,05.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.651,33
        0,56 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.009,06
        0,62 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.619,05
        0,62 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.919,81
        0,62 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,51 azalış ile 98.642,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,38 düşüş ile 3.531,83 doları buldu. Brent Petrol ise 76,95 dolar

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