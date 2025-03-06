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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 06 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 06 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (06 Mart 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,05 düşerek 36,42 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,22 ile 3.414,38 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 06 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Mart 2025 Perşembe tarihinde günü 10.459,08 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,65 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LUKSK,KONTR,KSTUR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,AKYHO,TRILC oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.071.458.324.25 TL), KCHOL (11.122.607.022.20 TL), YKBNK (9.723.213.327.34 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        336.00
        2.99 %
        18.071.458.324
        K
        169.30
        4.96 %
        11.122.607.022
        Y
        31.58
        0.32 %
        9.723.213.327
        A
        112.20
        6.45 %
        8.304.949.669
        E
        24.68
        3.96 %
        8.278.681.819
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        96.80
        10.00 %
        125.932.970
        K
        34.10
        10.00 %
        1.034.693.149
        K
        4,595.00
        9.99 %
        12.953.640
        P
        19.27
        9.99 %
        664.853.761
        F
        14.89
        9.97 %
        214.565.541
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        19.55
        -9.99 %
        48.392.023
        T
        24.38
        -9.97 %
        410.835.185
        O
        57.95
        -9.95 %
        304.655.483
        P
        15.48
        -9.95 %
        65.492.769
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mart 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,05 düşerek 36,42 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,46 yükselerek 39,52 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,42
        -0,05 %
        E
        EUR/TRY
        39,52
        0,46 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Mart 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,23 azalış ile 2.912,75 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,22 düşüşle 3.414,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.582,51 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.261,75 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.912,75
        -0,23 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.414,38
        -0,22 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.261,75
        -0,22 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.582,51
        -0,22 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,98 değer kazanarak 91.025,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,77 yükselerek 2.262,17 dolardan işlem gördü.

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