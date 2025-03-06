Piyasalarda gün sonu: 06 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (06 Mart 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,05 düşerek 36,42 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,22 ile 3.414,38 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Mart 2025 Perşembe tarihinde günü 10.459,08 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,65 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LUKSK,KONTR,KSTUR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,AKYHO,TRILC oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.071.458.324.25 TL), KCHOL (11.122.607.022.20 TL), YKBNK (9.723.213.327.34 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
336.00 ₺
|
2.99 %
|
18.071.458.324
|
169.30 ₺
|
4.96 %
|
11.122.607.022
|
31.58 ₺
|
0.32 %
|
9.723.213.327
|
112.20 ₺
|
6.45 %
|
8.304.949.669
|
24.68 ₺
|
3.96 %
|
8.278.681.819
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
96.80 ₺
|
10.00 %
|
125.932.970
|
34.10 ₺
|
10.00 %
|
1.034.693.149
|
4,595.00 ₺
|
9.99 %
|
12.953.640
|
19.27 ₺
|
9.99 %
|
664.853.761
|
14.89 ₺
|
9.97 %
|
214.565.541
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.55 ₺
|
-9.99 %
|
48.392.023
|
24.38 ₺
|
-9.97 %
|
410.835.185
|
57.95 ₺
|
-9.95 %
|
304.655.483
|
15.48 ₺
|
-9.95 %
|
65.492.769
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mart 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,05 düşerek 36,42 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,46 yükselerek 39,52 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,42 ₺
|
-0,05 %
|
E
|
39,52 ₺
|
0,46 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Mart 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -0,23 azalış ile 2.912,75 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,22 düşüşle 3.414,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.582,51 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.261,75 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.912,75 ₺
|
-0,23 %
|
3.414,38 ₺
|
-0,22 %
|
22.261,75 ₺
|
-0,22 %
|
5.582,51 ₺
|
-0,22 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,98 değer kazanarak 91.025,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,77 yükselerek 2.262,17 dolardan işlem gördü.