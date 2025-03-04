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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 04 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 04 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Mart 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,18 değer kaybederek 9.892,77 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 36,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,73 değer kazanarak 3.411,59 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 04 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        04 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.892,77 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,18 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DAGHL,AVHOL,KSTUR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOBUR,DGATE,ALCTL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.118.625.209.25 TL), ASELS (8.841.998.655.75 TL), AKBNK (6.522.805.756.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.25
        0.87 %
        11.118.625.209
        A
        101.70
        3.72 %
        8.841.998.656
        A
        72.15
        -1.16 %
        6.522.805.756
        Y
        31.22
        0.19 %
        6.512.113.940
        I
        15.86
        -0.06 %
        6.217.154.881
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        33.02
        9.99 %
        17.631.722
        A
        38.12
        9.98 %
        205.170.965
        K
        4,640.00
        9.95 %
        18.896.223
        P
        15.93
        9.94 %
        375.910.864
        B
        12.19
        9.92 %
        356.943.636
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        216.00
        -10.00 %
        275.260.400
        D
        49.86
        -10.00 %
        33.205.380
        A
        128.90
        -9.99 %
        230.685.252
        B
        32.14
        -9.97 %
        7.428.931
        M
        17.06
        -9.97 %
        54.235.850
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Mart 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 36,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,28 yükseliş ile 38,36 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,45
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        38,36
        0,28 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Mart 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,48 :artarakazalarak 2.906,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,73 yükseliş sonucu 3.411,59 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,73 yükselerek 5.578,00 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.243,59.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.906,61
        0,48 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.411,59
        0,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.243,59
        0,73 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.578,00
        0,73 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -10,26 azalış ile 81.697,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -11,49 düşüş ile 2.040,24 doları buldu. Brent Petrol ise 70,04 dolar

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