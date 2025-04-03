Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.484,26 %-0,41
        DOLAR 37,9731 %0,07
        EURO 41,9581 %1,78
        GRAM ALTIN 3.796,66 %-0,79
        FAİZ 45,20 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 39,16 %-5,50
        BITCOIN 81.809,00 %-4,49
        GBP/TRY 49,7259 %0,76
        EUR/USD 1,1029 %1,62
        BRENT 70,24 %-6,28
        ÇEYREK ALTIN 6.207,54 %-0,79
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (03 Nisan 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,41 değer kaybederek 9.484,26 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 37,95 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,81 ile 3.795,95 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.484,26 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,41 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DAGI,YBTAS,SNKRN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YAPRK,DYOBY,USAK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.627.989.085.25 TL), ASELS (5.369.520.274.60 TL), AKBNK (4.428.946.978.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        304.00
        -0.33 %
        5.627.989.085
        A
        117.30
        -0.85 %
        5.369.520.275
        A
        52.55
        -0.57 %
        4.428.946.979
        Y
        23.96
        -0.83 %
        4.106.629.733
        I
        12.12
        -1.46 %
        3.657.242.023
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        6.38
        10.00 %
        49.542.355
        Y
        212,850.00
        10.00 %
        27.145.415
        S
        121.10
        9.99 %
        8.991.312
        I
        9.80
        9.99 %
        204.384.526
        A
        48.50
        9.98 %
        2.791.661
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        594.00
        -10.00 %
        470.843.659
        D
        18.92
        -9.99 %
        932.157.444
        U
        3.98
        -9.34 %
        349.099.349
        L
        192.00
        -8.53 %
        65.749.099
        T
        125.40
        -7.11 %
        2.800.925.057
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Nisan 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 37,95 lira oldu, Euro/TL yüzde 2,09 yükselerek 42,09 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,95
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        42,09
        2,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Nisan 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,93 azalış ile 3.104,95 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,81 düşüşle 3.795,95 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.206,14 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.749,61 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.104,95
        -0,93 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.795,95
        -0,81 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.749,61
        -0,81 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.206,14
        -0,81 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -5,61 azalış ile 81.605,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -6,35 düşüş ile 1.767,15 doları buldu. Brent Petrol ise 69,84 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Habertürk Anasayfa