Piyasalarda gün sonu: 03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.484,26 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,41 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DAGI,YBTAS,SNKRN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YAPRK,DYOBY,USAK oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.627.989.085.25 TL), ASELS (5.369.520.274.60 TL), AKBNK (4.428.946.978.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Nisan 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 37,95 lira oldu, Euro/TL yüzde 2,09 yükselerek 42,09 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (03 Nisan 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,93 azalış ile 3.104,95 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,81 düşüşle 3.795,95 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.206,14 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.749,61 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -5,61 azalış ile 81.605,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -6,35 düşüş ile 1.767,15 doları buldu. Brent Petrol ise 69,84 dolar