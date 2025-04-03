Piyasalarda gün sonu: 03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (03 Nisan 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,41 değer kaybederek 9.484,26 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 37,95 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,81 ile 3.795,95 liradan işlem gördü.
03 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.484,26 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,41 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DAGI,YBTAS,SNKRN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YAPRK,DYOBY,USAK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.627.989.085.25 TL), ASELS (5.369.520.274.60 TL), AKBNK (4.428.946.978.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
304.00 ₺
|
-0.33 %
|
5.627.989.085
|
117.30 ₺
|
-0.85 %
|
5.369.520.275
|
52.55 ₺
|
-0.57 %
|
4.428.946.979
|
23.96 ₺
|
-0.83 %
|
4.106.629.733
|
12.12 ₺
|
-1.46 %
|
3.657.242.023
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.38 ₺
|
10.00 %
|
49.542.355
|
212,850.00 ₺
|
10.00 %
|
27.145.415
|
121.10 ₺
|
9.99 %
|
8.991.312
|
9.80 ₺
|
9.99 %
|
204.384.526
|
48.50 ₺
|
9.98 %
|
2.791.661
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
594.00 ₺
|
-10.00 %
|
470.843.659
|
18.92 ₺
|
-9.99 %
|
932.157.444
|
3.98 ₺
|
-9.34 %
|
349.099.349
|
192.00 ₺
|
-8.53 %
|
65.749.099
|
125.40 ₺
|
-7.11 %
|
2.800.925.057
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Nisan 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 37,95 lira oldu, Euro/TL yüzde 2,09 yükselerek 42,09 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
37,95 ₺
|
0,00 %
|
E
|
42,09 ₺
|
2,09 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Nisan 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -0,93 azalış ile 3.104,95 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,81 düşüşle 3.795,95 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.206,14 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.749,61 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.104,95 ₺
|
-0,93 %
|
3.795,95 ₺
|
-0,81 %
|
24.749,61 ₺
|
-0,81 %
|
6.206,14 ₺
|
-0,81 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -5,61 azalış ile 81.605,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -6,35 düşüş ile 1.767,15 doları buldu. Brent Petrol ise 69,84 dolar