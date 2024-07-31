Piyasa raporu (31 Temmuz 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (31 Temmuz 2024 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,50 değer kaybederek 10.638,58 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 33,11 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,59 ile 2.579,72 liraya çıktı.
31 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,50 düşüş ile 10.638,58 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DCTTR,NUHCM,USAK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,KSTUR,FENER oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.977.905.545.50 TL), EREGL (5.318.625.525.95 TL), ISCTR (4.605.841.768.91 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
289.25 ₺
|
-1.45 %
|
7.977.905.546
|
56.05 ₺
|
0.27 %
|
5.318.625.526
|
15.00 ₺
|
0.60 %
|
4.605.841.769
|
123.80 ₺
|
4.38 %
|
4.269.224.915
|
61.90 ₺
|
-1.35 %
|
4.141.925.812
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.40 ₺
|
10.00 %
|
25.802.531
|
305.25 ₺
|
10.00 %
|
246.920.285
|
27.28 ₺
|
10.00 %
|
399.263.650
|
96.90 ₺
|
9.99 %
|
1.564.707.266
|
123.40 ₺
|
9.98 %
|
2.379.031.625
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
49.00 ₺
|
-9.18 %
|
33.273.758
|
4,350.00 ₺
|
-8.52 %
|
11.830.725
|
140.10 ₺
|
-8.49 %
|
710.817.249
|
1,100.00 ₺
|
-8.33 %
|
7.360.587
|
346.00 ₺
|
-7.67 %
|
5.167.125
Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Temmuz 2024 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 33,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 35,87 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,11 ₺
|
0,07 %
|
E
|
35,87 ₺
|
0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (31 Temmuz 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde 0,50 artış ile 2.422,73 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,59 yükselişle 2.579,72 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.217,85 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.819,79 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.422,73 ₺
|
0,50 %
|
2.579,72 ₺
|
0,59 %
|
16.819,79 ₺
|
0,59 %
|
4.217,85 ₺
|
0,59 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,41 artış ile 66.489,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,39 düşüş ile 3.309,85 doları buldu. Brent Petrol ise 80,53 dolar