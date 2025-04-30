Piyasa raporu (30 Nisan 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (30 Nisan 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,59 değer kaybederek 9.078,43 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,48 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,31 değer kaybederek 4.092,46 liraya düştü.
30 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,59 düşüş ile 9.078,43 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEHOL,CEMAS,NTGAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AVHOL,VANGD,ADEL.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.643.328.922.00 TL), AKBNK (5.684.855.017.26 TL), ASELS (5.282.406.832.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
284.25 ₺
|
-4.53 %
|
9.643.328.922
|
48.50 ₺
|
-0.90 %
|
5.684.855.017
|
135.00 ₺
|
-1.75 %
|
5.282.406.833
|
10.30 ₺
|
0.98 %
|
5.245.954.334
|
22.50 ₺
|
-1.14 %
|
4.253.598.039
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.50 ₺
|
10.00 %
|
4.182.027.350
|
7.26 ₺
|
10.00 %
|
84.670.403
|
7.92 ₺
|
10.00 %
|
40.592.424
|
19.27 ₺
|
9.99 %
|
90.685.175
|
344.75 ₺
|
9.97 %
|
3.577.108
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
40.68 ₺
|
-10.00 %
|
186.573.845
|
31.14 ₺
|
-10.00 %
|
50.031.990
|
33.48 ₺
|
-10.00 %
|
269.083.826
|
31.52 ₺
|
-9.99 %
|
460.375.552
|
33.20 ₺
|
-9.98 %
|
79.794.544
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Nisan 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 38,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,30 düşüş ile 43,75 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,48 ₺
|
0,01 %
|
E
|
43,75 ₺
|
-0,30 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Nisan 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,33 değer kaybederek 3.306,40 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,31 değer kaybederek 4.092,46 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.691,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.682,85 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.306,40 ₺
|
-0,33 %
|
4.092,46 ₺
|
-0,31 %
|
26.682,85 ₺
|
-0,31 %
|
6.691,17 ₺
|
-0,31 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,95 değer kaybederek 93.940,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,04 düşerek 1.763,07 dolardan işlem gördü.