Piyasa raporu (30 Nisan 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

30 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,59 düşüş ile 9.078,43 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEHOL,CEMAS,NTGAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AVHOL,VANGD,ADEL.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.643.328.922.00 TL), AKBNK (5.684.855.017.26 TL), ASELS (5.282.406.832.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Nisan 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 38,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,30 düşüş ile 43,75 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (30 Nisan 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,33 değer kaybederek 3.306,40 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,31 değer kaybederek 4.092,46 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.691,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.682,85 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,95 değer kaybederek 93.940,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,04 düşerek 1.763,07 dolardan işlem gördü.