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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (30 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (30 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Ekim 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kazanarak 9.006,55 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,26 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 ile 3.056,08 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (30 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde günü 9.006,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,68 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IDGYO,KIMMR,PKART, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PSDTC,IHAAS,AVGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.117.610.386.25 TL), BIMAS (3.716.989.325.75 TL), GARAN (3.619.111.008.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        277.50
        -0.18 %
        4.117.610.386
        B
        486.50
        2.91 %
        3.716.989.326
        T
        108.50
        -1.36 %
        3.619.111.009
        E
        47.84
        -0.04 %
        3.483.482.708
        A
        51.00
        2.08 %
        3.294.755.644
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        LINK BILGISAYAR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        108.30
        -9.98 %
        174.258.998
        I
        21.34
        -9.96 %
        35.309.804
        A
        8.51
        -5.55 %
        64.231.655
        B
        19.56
        -4.96 %
        9.670.974
        M
        61.40
        -4.95 %
        24.253.677
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ekim 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 34,26 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,32 yükselerek 37,23 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,26
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        37,23
        0,32 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Ekim 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,21 artış ile 2.780,49 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 3.056,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.996,69 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.925,65 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.780,49
        0,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.056,08
        -0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.925,65
        -0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.996,69
        -0,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,26 yükseliş ile 71.977,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,46 artış ile 2.693,62 dolar.Brent Petrol ise 72,72 dolar

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