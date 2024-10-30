Piyasa raporu (30 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Ekim 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kazanarak 9.006,55 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,26 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 ile 3.056,08 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde günü 9.006,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,68 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IDGYO,KIMMR,PKART, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PSDTC,IHAAS,AVGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.117.610.386.25 TL), BIMAS (3.716.989.325.75 TL), GARAN (3.619.111.008.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
277.50 ₺
|
-0.18 %
|
4.117.610.386
|
486.50 ₺
|
2.91 %
|
3.716.989.326
|
108.50 ₺
|
-1.36 %
|
3.619.111.009
|
47.84 ₺
|
-0.04 %
|
3.483.482.708
|
51.00 ₺
|
2.08 %
|
3.294.755.644
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisselerLINK BILGISAYAR
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
108.30 ₺
|
-9.98 %
|
174.258.998
|
21.34 ₺
|
-9.96 %
|
35.309.804
|
8.51 ₺
|
-5.55 %
|
64.231.655
|
19.56 ₺
|
-4.96 %
|
9.670.974
|
61.40 ₺
|
-4.95 %
|
24.253.677
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 34,26 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,32 yükselerek 37,23 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,26 ₺
|
-0,02 %
|
E
|
37,23 ₺
|
0,32 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Ekim 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde 0,21 artış ile 2.780,49 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 3.056,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.996,69 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.925,65 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.780,49 ₺
|
0,21 %
|
3.056,08 ₺
|
-0,02 %
|
19.925,65 ₺
|
-0,02 %
|
4.996,69 ₺
|
-0,02 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,26 yükseliş ile 71.977,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,46 artış ile 2.693,62 dolar.Brent Petrol ise 72,72 dolar