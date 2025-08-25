Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.477,80 %0,93
        DOLAR 41,0077 %0,10
        EURO 47,9475 %-0,19
        GRAM ALTIN 4.450,49 %0,15
        FAİZ 39,65 %-0,30
        GÜMÜŞ GRAM 51,24 %-0,11
        BITCOIN 112.477,00 %-0,26
        GBP/TRY 55,3547 %-0,15
        EUR/USD 1,1684 %-0,29
        BRENT 68,67 %1,39
        ÇEYREK ALTIN 7.276,55 %0,15
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (25 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (25 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (25 Ağustos 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,01 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,15 ile 4.450,47 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.08.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (25 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        25 Ağustos 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,93 yükseliş ile 11.477,80 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IHLAS,YONGA,ESCAR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,MERCN,KERVN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.774.558.413.28 TL), THYAO (10.152.037.162.00 TL), EREGL (5.566.523.993.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        5.25
        9.83 %
        17.774.558.413
        T
        338.25
        0.22 %
        10.152.037.162
        E
        29.66
        0.88 %
        5.566.523.994
        H
        4.96
        5.98 %
        5.556.706.814
        Y
        33.92
        -0.99 %
        5.149.637.591
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        4.18
        10.00 %
        1.664.412.410
        Y
        95.70
        10.00 %
        8.738.080
        E
        34.32
        10.00 %
        286.052.503
        I
        247.80
        9.99 %
        81.724.228
        A
        34.56
        9.99 %
        73.516.588
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        10.80
        -10.00 %
        1.408.066.745
        M
        40.50
        -9.19 %
        926.794.391
        K
        3.59
        -7.47 %
        7.372.166
        T
        27.34
        -7.32 %
        147.258.538
        I
        6.35
        -6.20 %
        187.319.711
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 41,01 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 47,95 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,01
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        47,95
        -0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,08 artış ile 3.374,50 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,15 yükselişle 4.450,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.276,52 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.017,01 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.374,50
        0,08 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.450,47
        0,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.017,01
        0,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.276,52
        0,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,03 azalış ile 112.335,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,86 düşüş ile 4.635,73 doları buldu. Brent Petrol ise 68,71 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa