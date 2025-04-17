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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (17 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (17 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (17 Nisan 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,20 azalış ile 38,06 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,35 ile 4.043,31 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (17 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        17 Nisan 2025 Perşembe, BIST 100 günü 1,40 yükselerek 9.396,02 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9438.3200 puandan işlem görürken en düşük 9256.9300 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EKOS,DERHL,LYDYE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MANAS,MEKAG,MERCN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (11.415.791.842.50 TL), AKBNK (9.894.510.358.15 TL), THYAO (9.581.672.582.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        128.50
        6.02 %
        11.415.791.843
        A
        51.30
        1.48 %
        9.894.510.358
        T
        323.50
        1.17 %
        9.581.672.582
        K
        143.60
        3.24 %
        7.753.525.868
        Y
        22.98
        -0.69 %
        7.692.093.464
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        25.52
        10.00 %
        401.482.692
        D
        78.75
        9.99 %
        129.512.788
        L
        17,665.00
        9.99 %
        245.429.655
        T
        166.30
        9.99 %
        2.017.006.016
        P
        34.64
        9.97 %
        504.270.058
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        9.29
        -9.98 %
        251.145.445
        M
        49.40
        -9.94 %
        758.133.029
        M
        19.80
        -9.42 %
        162.704.602
        S
        4.34
        -8.44 %
        491.748.877
        M
        5.01
        -5.11 %
        92.911.839
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Nisan 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,20 azalış ile 38,06 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,22 düşüş ile 43,50 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,06
        -0,20 %
        E
        EUR/TRY
        43,50
        -0,22 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Nisan 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,32 değer kaybederek 3.298,87 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,35 değer kaybederek 4.043,31 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.610,81 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.362,37 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.298,87
        -1,32 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.043,31
        -1,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.362,37
        -1,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.610,81
        -1,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,55 değer kaybederek 84.488,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,83 düşerek 1.581,13 dolardan işlem gördü.

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