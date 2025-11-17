Piyasa raporu (17 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.698,13 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,25 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MIATK,BINBN,BMSTL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TEHOL,KGYO,GZNMI oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (11.225.004.312.38 TL), ASELS (8.443.778.837.60 TL), THYAO (7.985.588.469.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Kasım 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 42,31 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,12 düşerek 49,07 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (17 Kasım 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,21 değer kaybederek 4.075,61 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,27 değer kaybederek 5.536,27 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.051,80 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.096,47 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,32 azalış ile 94.199,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,56 düşüş ile 3.125,09 doları buldu. Brent Petrol ise 64,25 dolar