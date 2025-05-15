Piyasa raporu (15 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (15 Mayıs 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,65 değer kaybederek 9.541,30 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,70 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,82 ile 3.993,74 liradan işlem gördü.
15 Mayıs 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,65 düşerek 9.541,30 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9761.1000 puandan işlem görürken en düşük 9518.5100 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KARTN,SONME,KLRHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EDIP,CLEBI,BEGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.252.240.697.10 TL), ASELS (5.469.574.230.70 TL), AKBNK (5.012.886.337.55 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.24 ₺
|
-1.48 %
|
6.252.240.697
|
137.50 ₺
|
-0.36 %
|
5.469.574.231
|
50.70 ₺
|
-2.12 %
|
5.012.886.338
|
293.75 ₺
|
-1.76 %
|
4.960.329.687
|
176.00 ₺
|
5.14 %
|
4.336.272.293
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
90.20 ₺
|
10.00 %
|
93.716.341
|
113.40 ₺
|
9.99 %
|
19.640.936
|
33.62 ₺
|
9.94 %
|
15.283.820
|
58.10 ₺
|
9.93 %
|
4.995.811
|
124.10 ₺
|
9.92 %
|
606.743.400
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
42.30 ₺
|
-10.00 %
|
82.609.763
|
2,224.00 ₺
|
-10.00 %
|
117.021.488
|
11.82 ₺
|
-9.98 %
|
12.219.362
|
11.48 ₺
|
-9.96 %
|
365.375.669
|
28.38 ₺
|
-9.96 %
|
24.951.611
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mayıs 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,18 düşerek 38,70 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 43,46 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,70 ₺
|
-0,18 %
|
E
|
43,46 ₺
|
0,26 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Mayıs 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,23 değer kazanarak 3.216,46 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,82 değer kazanarak 3.993,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.529,71 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.038,97 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.216,46 ₺
|
1,23 %
|
3.993,74 ₺
|
0,82 %
|
26.038,97 ₺
|
0,82 %
|
6.529,71 ₺
|
0,82 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 102.190,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,60 düşerek 2.513,34 dolardan işlem gördü.