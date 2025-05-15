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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (15 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (15 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (15 Mayıs 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,65 değer kaybederek 9.541,30 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,70 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,82 ile 3.993,74 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (15 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        15 Mayıs 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,65 düşerek 9.541,30 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9761.1000 puandan işlem görürken en düşük 9518.5100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KARTN,SONME,KLRHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EDIP,CLEBI,BEGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.252.240.697.10 TL), ASELS (5.469.574.230.70 TL), AKBNK (5.012.886.337.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        25.24
        -1.48 %
        6.252.240.697
        A
        137.50
        -0.36 %
        5.469.574.231
        A
        50.70
        -2.12 %
        5.012.886.338
        T
        293.75
        -1.76 %
        4.960.329.687
        T
        176.00
        5.14 %
        4.336.272.293
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        90.20
        10.00 %
        93.716.341
        S
        113.40
        9.99 %
        19.640.936
        K
        33.62
        9.94 %
        15.283.820
        B
        58.10
        9.93 %
        4.995.811
        D
        124.10
        9.92 %
        606.743.400
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        42.30
        -10.00 %
        82.609.763
        C
        2,224.00
        -10.00 %
        117.021.488
        B
        11.82
        -9.98 %
        12.219.362
        K
        11.48
        -9.96 %
        365.375.669
        T
        28.38
        -9.96 %
        24.951.611
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mayıs 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,18 düşerek 38,70 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 43,46 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,70
        -0,18 %
        E
        EUR/TRY
        43,46
        0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Mayıs 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,23 değer kazanarak 3.216,46 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,82 değer kazanarak 3.993,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.529,71 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.038,97 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.216,46
        1,23 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.993,74
        0,82 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.038,97
        0,82 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.529,71
        0,82 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 102.190,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,60 düşerek 2.513,34 dolardan işlem gördü.

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