Piyasa raporu (15 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

15 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.389,62 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,33 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PRDGS,MERKO,RYSAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHLGM,CEOEM,ARTMS.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.196.924.622.50 TL), YKBNK (8.135.713.679.64 TL), ISCTR (5.286.519.929.22 TL) oldu.