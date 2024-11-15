Piyasa raporu (15 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (15 Kasım 2024 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,33 değer kaybederek 9.389,62 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,25 artış ile 34,42 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,49 değer kazanarak 2.848,28 liraya yükseldi.
15 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.389,62 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,33 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PRDGS,MERKO,RYSAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHLGM,CEOEM,ARTMS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.196.924.622.50 TL), YKBNK (8.135.713.679.64 TL), ISCTR (5.286.519.929.22 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
286.50 ₺
|
0.97 %
|
8.196.924.623
|
27.54 ₺
|
0.29 %
|
8.135.713.680
|
12.65 ₺
|
0.48 %
|
5.286.519.929
|
55.40 ₺
|
2.78 %
|
4.824.858.448
|
185.00 ₺
|
1.15 %
|
4.328.149.864
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.83 ₺
|
10.00 %
|
58.163.209
|
17.71 ₺
|
10.00 %
|
187.736.100
|
17.19 ₺
|
9.98 %
|
196.116.970
|
6.28 ₺
|
9.98 %
|
2.828.848
|
237.20 ₺
|
9.97 %
|
140.977.647
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.53 ₺
|
-10.00 %
|
549.368.366
|
45.18 ₺
|
-10.00 %
|
321.452.449
|
36.26 ₺
|
-9.98 %
|
468.151.188
|
48.84 ₺
|
-9.97 %
|
11.752.711
|
7.97 ₺
|
-9.94 %
|
79.590.843
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Kasım 2024 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,25 artış ile 34,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,16 yükseliş ile 36,29 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,42 ₺
|
0,25 %
|
E
|
36,29 ₺
|
0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Kasım 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,18 :artarakazalarak 2.569,57 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,49 yükseliş sonucu 2.848,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,49 yükselerek 4.656,93 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.570,75.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.569,57 ₺
|
0,18 %
|
2.848,28 ₺
|
0,49 %
|
18.570,75 ₺
|
0,49 %
|
4.656,93 ₺
|
0,49 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,88 azalış ile 87.932,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,14 düşüş ile 3.024,12 doları buldu. Brent Petrol ise 72,26 dolar