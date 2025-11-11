Piyasa raporu (11 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Kasım 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,97 düşüş ile 10.576,45 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MNDRS,FENER,MANAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CANTE,HEDEF,EDIP.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.028.660.685.75 TL), ISCTR (9.497.456.786.10 TL), BIMAS (8.698.546.854.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Kasım 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde -0,01 azalarak 42,23 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,42 yükselerek 49,01 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (11 Kasım 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,41 değer kaybederek 4.098,79 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,23 değer kazanarak 5.595,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.149,04 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.484,23 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,05 azalış ile 104.113,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,60 düşüş ile 3.510,40 doları buldu. Brent Petrol ise 64,84 dolar