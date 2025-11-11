Habertürk
        Piyasa raporu (11 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (11 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (11 Kasım 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,97 değer kaybederek 10.576,45 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,23 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,23 değer kazanarak 5.595,74 liraya yükseldi.

        Giriş: 11.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (11 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        11 Kasım 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,97 düşüş ile 10.576,45 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MNDRS,FENER,MANAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CANTE,HEDEF,EDIP.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.028.660.685.75 TL), ISCTR (9.497.456.786.10 TL), BIMAS (8.698.546.854.50 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        273.00
        -1.89 %
        15.028.660.686
        I
        12.20
        -3.02 %
        9.497.456.786
        B
        555.00
        1.65 %
        8.698.546.855
        A
        58.30
        -2.67 %
        8.249.481.502
        Y
        32.00
        -2.85 %
        6.736.457.946
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        15.21
        9.98 %
        293.977.528
        F
        11.15
        9.96 %
        1.197.744.413
        M
        10.73
        9.94 %
        521.226.232
        A
        162.60
        9.94 %
        234.318.443
        D
        69.70
        9.94 %
        125.873.068
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        2.34
        -10.00 %
        1.979.555.513
        H
        61.70
        -9.99 %
        512.486.600
        E
        32.96
        -9.99 %
        158.205.351
        O
        74.90
        -9.98 %
        162.506.215
        E
        31.92
        -9.98 %
        136.127.715
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Kasım 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde -0,01 azalarak 42,23 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,42 yükselerek 49,01 lirayla günü tamamladı.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,23
        -0,01 %
        E
        EUR/TRY
        49,01
        0,42 %
        Altın fiyatlarında son durum (11 Kasım 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,41 değer kaybederek 4.098,79 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,23 değer kazanarak 5.595,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.149,04 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.484,23 lira oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.098,79
        -0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.595,74
        0,23 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.484,23
        0,23 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.149,04
        0,23 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,05 azalış ile 104.113,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,60 düşüş ile 3.510,40 doları buldu. Brent Petrol ise 64,84 dolar

