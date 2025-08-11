Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa raporu (11 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (11 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (11 Ağustos 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 40,70 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -1,48 ile 4.378,68 liradan işlem gördü.

        Giriş: 11.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (11 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        11 Ağustos 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 0,60 yükselerek 11.038,32 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11090.1900 puandan işlem görürken en düşük 11004.7400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GEDIK,QNBTR,IHLAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse AVTUR,GMTAS,ISBIR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.898.636.041.25 TL), EREGL (6.742.704.437.32 TL), PGSUS (5.817.243.524.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        315.75
        0.48 %
        10.898.636.041
        E
        27.48
        1.18 %
        6.742.704.437
        P
        274.00
        3.89 %
        5.817.243.525
        K
        182.30
        1.11 %
        3.337.002.856
        Y
        33.44
        -0.18 %
        3.150.255.816
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        7.81
        10.00 %
        235.452.048
        Q
        979.00
        10.00 %
        85.250.341
        I
        3.41
        10.00 %
        81.501.418
        M
        41.80
        10.00 %
        25.088.415
        T
        473.00
        10.00 %
        1.956.408.201
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        17.37
        -10.00 %
        6.947.600
        G
        19.26
        -10.00 %
        228.640.564
        I
        100.00
        -9.99 %
        9.538.800
        E
        43.84
        -9.98 %
        324.113.753
        E
        218.40
        -9.98 %
        5.115.914
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 40,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,30 düşerek 47,24 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,70
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        47,24
        -0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Ağustos 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,43 değer kaybederek 3.349,33 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,48 değer kaybederek 4.378,68 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.159,15 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.549,01 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.349,33
        -1,43 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.378,68
        -1,48 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.549,01
        -1,48 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.159,15
        -1,48 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,14 yükseliş ile 120.079,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,50 artış ile 4.285,41 dolar.Brent Petrol ise 66,45 dolar

