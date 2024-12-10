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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (10 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (10 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (10 Aralık 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,54 değer kaybederek 10.099,03 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 34,84 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,19 ile 3.011,54 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (10 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        10 Aralık 2024 Salı, BIST 100 günü -1,54 düşerek 10.099,03 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10276.7300 puandan işlem görürken en düşük 10078.8100 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ARENA,USAK,KRTEK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,SELGD,BINBN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.178.825.095.25 TL), EREGL (6.596.207.872.96 TL), ISCTR (5.435.474.229.88 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        299.25
        -0.42 %
        12.178.825.095
        E
        26.16
        -3.11 %
        6.596.207.873
        I
        13.83
        -3.15 %
        5.435.474.230
        Y
        31.24
        -3.64 %
        5.157.752.524
        K
        195.40
        -2.64 %
        4.074.222.629
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        30.62
        9.99 %
        264.039.162
        U
        14.88
        9.98 %
        716.578.526
        K
        31.32
        9.97 %
        153.268.954
        S
        30.26
        9.96 %
        167.058.968
        V
        36.24
        9.95 %
        71.185.148
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        21.06
        -10.00 %
        361.372.004
        S
        53.20
        -9.98 %
        185.890.892
        B
        123.90
        -9.96 %
        212.089.746
        I
        3.55
        -9.90 %
        291.961.208
        I
        1.70
        -9.09 %
        44.933.205
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Aralık 2024 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 34,84 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,42 düşüş ile 36,62 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,84
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        36,62
        -0,42 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Aralık 2024 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,03 artış ile 2.687,64 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,19 yükselişle 3.011,54 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.923,87 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.635,23 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.687,64
        1,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.011,54
        1,19 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.635,23
        1,19 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.923,87
        1,19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,10 değer kaybederek 97.630,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -5,39 düşerek 3.663,77 dolardan işlem gördü.

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