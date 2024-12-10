Piyasa raporu (10 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

10 Aralık 2024 Salı, BIST 100 günü -1,54 düşerek 10.099,03 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10276.7300 puandan işlem görürken en düşük 10078.8100 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ARENA,USAK,KRTEK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,SELGD,BINBN.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.178.825.095.25 TL), EREGL (6.596.207.872.96 TL), ISCTR (5.435.474.229.88 TL) oldu.