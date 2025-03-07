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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (07 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (07 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (07 Mart 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 36,44 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,73 ile 3.429,86 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (07 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Mart 2025 Cuma tarihinde günü 10.507,11 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,46 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MMCAS,USAK,DGATE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise FENER,MEGAP,CEOEM.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.090.244.415.50 TL), ASELS (10.584.615.814.00 TL), YKBNK (8.975.852.126.44 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        335.75
        -0.07 %
        11.090.244.416
        A
        108.20
        -3.57 %
        10.584.615.814
        Y
        31.72
        0.44 %
        8.975.852.126
        K
        173.00
        2.19 %
        8.595.780.432
        I
        16.24
        1.12 %
        7.656.712.221
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        26.62
        10.00 %
        3.369.930
        U
        2.42
        10.00 %
        401.234.570
        D
        56.75
        9.98 %
        29.082.857
        A
        34.40
        9.97 %
        338.927.464
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        52.85
        -9.97 %
        1.143.648.613
        M
        3.06
        -8.66 %
        10.111.567
        C
        27.90
        -7.68 %
        86.303.992
        L
        89.75
        -7.28 %
        233.278.304
        M
        14.88
        -6.24 %
        220.544.188
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Mart 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 36,44 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,59 yükselerek 39,57 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,44
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        39,57
        0,59 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Mart 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,40 değer kazanarak 2.923,59 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 3.429,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.607,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.362,70 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.923,59
        0,40 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.429,86
        0,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.362,70
        0,73 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.607,82
        0,73 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,27 düşüş ile 89.699,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,91 azalış ile 2.216,12 dolar.Brent Petrol ise 71,18 dolar

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