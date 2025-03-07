Piyasa raporu (07 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (07 Mart 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 36,44 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,73 ile 3.429,86 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Mart 2025 Cuma tarihinde günü 10.507,11 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,46 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MMCAS,USAK,DGATE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise FENER,MEGAP,CEOEM.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.090.244.415.50 TL), ASELS (10.584.615.814.00 TL), YKBNK (8.975.852.126.44 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
335.75 ₺
|
-0.07 %
|
11.090.244.416
|
108.20 ₺
|
-3.57 %
|
10.584.615.814
|
31.72 ₺
|
0.44 %
|
8.975.852.126
|
173.00 ₺
|
2.19 %
|
8.595.780.432
|
16.24 ₺
|
1.12 %
|
7.656.712.221
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.62 ₺
|
10.00 %
|
3.369.930
|
2.42 ₺
|
10.00 %
|
401.234.570
|
56.75 ₺
|
9.98 %
|
29.082.857
|
34.40 ₺
|
9.97 %
|
338.927.464
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
52.85 ₺
|
-9.97 %
|
1.143.648.613
|
3.06 ₺
|
-8.66 %
|
10.111.567
|
27.90 ₺
|
-7.68 %
|
86.303.992
|
89.75 ₺
|
-7.28 %
|
233.278.304
|
14.88 ₺
|
-6.24 %
|
220.544.188
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Mart 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 36,44 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,59 yükselerek 39,57 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,44 ₺
|
0,08 %
|
E
|
39,57 ₺
|
0,59 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Mart 2025 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,40 değer kazanarak 2.923,59 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 3.429,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.607,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.362,70 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.923,59 ₺
|
0,40 %
|
3.429,86 ₺
|
0,73 %
|
22.362,70 ₺
|
0,73 %
|
5.607,82 ₺
|
0,73 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,27 düşüş ile 89.699,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,91 azalış ile 2.216,12 dolar.Brent Petrol ise 71,18 dolar