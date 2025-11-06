Piyasa raporu (06 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

06 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.077,13 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,97 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CRFSA,ATSYH,ONCSM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BORLS,TEHOL,BIGCH.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (12.799.570.185.17 TL), TEHOL (10.527.912.186.96 TL), THYAO (9.630.573.419.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Kasım 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 42,12 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,51 yükselerek 48,66 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (06 Kasım 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,21 artış ile 3.987,75 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,06 yükselişle 5.395,59 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.821,79 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.179,26 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,45 düşüş ile 102.765,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,21 artış ile 3.358,76 dolar.Brent Petrol ise 63,08 dolar