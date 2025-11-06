Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa raporu (06 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (06 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (06 Kasım 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazanarak 11.077,13 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,12 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,06 ile 5.395,59 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (06 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        06 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.077,13 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,97 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CRFSA,ATSYH,ONCSM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BORLS,TEHOL,BIGCH.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (12.799.570.185.17 TL), TEHOL (10.527.912.186.96 TL), THYAO (9.630.573.419.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        12.40
        6.80 %
        12.799.570.185
        T
        36.24
        -9.99 %
        10.527.912.187
        T
        292.50
        0.86 %
        9.630.573.420
        E
        26.52
        -2.00 %
        8.376.364.987
        A
        187.40
        -3.45 %
        8.146.879.859
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        126.50
        10.00 %
        142.607.847
        A
        82.05
        9.99 %
        7.772.844
        I
        43.46
        9.97 %
        4.286.202.215
        R
        15.34
        9.96 %
        356.172.914
        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        19.89
        -10.00 %
        6.704.322
        T
        36.24
        -9.99 %
        10.527.912.187
        B
        58.55
        -9.99 %
        178.961.162
        E
        80.30
        -9.98 %
        1.009.644.122
        A
        14.89
        -9.98 %
        59.900.157
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Kasım 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 42,12 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,51 yükselerek 48,66 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,12
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        48,66
        0,51 %
        Altın fiyatlarında son durum (06 Kasım 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,21 artış ile 3.987,75 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,06 yükselişle 5.395,59 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.821,79 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.179,26 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.987,75
        0,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.395,59
        0,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.179,26
        0,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.821,79
        0,06 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,45 düşüş ile 102.765,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,21 artış ile 3.358,76 dolar.Brent Petrol ise 63,08 dolar

