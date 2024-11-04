Piyasa raporu (04 Kasım 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (04 Kasım 2024 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,49 değer kaybederek 8.663,88 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 34,35 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,41 ile 3.030,94 liradan işlem gördü.
04 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.663,88 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,49 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,RTALB,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TSGYO,REEDR,IZENR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (5.040.506.634.90 TL), THYAO (4.962.350.562.25 TL), YKBNK (3.623.774.069.26 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
46.96 ₺
|
-5.93 %
|
5.040.506.635
|
268.50 ₺
|
-1.65 %
|
4.962.350.562
|
23.10 ₺
|
-3.99 %
|
3.623.774.069
|
11.37 ₺
|
-4.85 %
|
3.569.252.288
|
63.50 ₺
|
-0.55 %
|
3.128.733.846
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.80 ₺
|
9.99 %
|
25.848.698
|
18.19 ₺
|
9.98 %
|
727.816.212
|
24.04 ₺
|
9.97 %
|
35.320.803
|
5.20 ₺
|
9.94 %
|
152.640.733
|
521.00 ₺
|
9.92 %
|
95.436.067
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.13 ₺
|
-10.00 %
|
108.566.679
|
21.88 ₺
|
-9.96 %
|
1.375.319.315
|
20.82 ₺
|
-9.95 %
|
135.403.096
|
13.59 ₺
|
-9.94 %
|
811.360.512
|
8.37 ₺
|
-9.90 %
|
12.774.094
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Kasım 2024 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 34,35 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,72 yükselerek 37,50 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,35 ₺
|
0,06 %
|
E
|
37,50 ₺
|
0,72 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Kasım 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,21 :artarakazalarak 2.742,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,41 yükseliş sonucu 3.030,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,41 yükselerek 4.955,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.761,71.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.742,21 ₺
|
0,21 %
|
3.030,94 ₺
|
0,41 %
|
19.761,71 ₺
|
0,41 %
|
4.955,58 ₺
|
0,41 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,18 artış ile 68.457,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,37 yükseliş ile 2.452,61 doları buldu. Brent Petrol ise 74,71 dolar