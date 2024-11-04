Piyasa raporu (04 Kasım 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.663,88 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,49 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,RTALB,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TSGYO,REEDR,IZENR oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (5.040.506.634.90 TL), THYAO (4.962.350.562.25 TL), YKBNK (3.623.774.069.26 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Kasım 2024 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 34,35 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,72 yükselerek 37,50 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (04 Kasım 2024 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,21 :artarakazalarak 2.742,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,41 yükseliş sonucu 3.030,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,41 yükselerek 4.955,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.761,71.