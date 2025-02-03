Piyasa raporu (03 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -2,30 düşerek 9.774,40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9918.3500 puandan işlem görürken en düşük 9749.9100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BRKVY,DCTTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YAPRK,ALFAS,RAYSG oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.104.183.059.00 TL), YKBNK (10.580.931.407.18 TL), ISCTR (8.106.742.815.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Şubat 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,61 yükselerek 35,96 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,07 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (03 Şubat 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,86 :artarakazalarak 2.822,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,34 yükseliş sonucu 3.271,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,34 yükselerek 5.348,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.331,13.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,98 değer kaybederek 97.982,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -13,37 düşerek 2.665,72 dolardan işlem gördü.