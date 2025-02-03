Piyasa raporu (03 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (03 Şubat 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,30 değer kaybederek 9.774,40 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,61 artış ile 35,96 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,34 ile 3.271,65 liradan işlem gördü.
03 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -2,30 düşerek 9.774,40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9918.3500 puandan işlem görürken en düşük 9749.9100 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BRKVY,DCTTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YAPRK,ALFAS,RAYSG oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.104.183.059.00 TL), YKBNK (10.580.931.407.18 TL), ISCTR (8.106.742.815.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
313.75 ₺
|
-1.03 %
|
11.104.183.059
|
29.12 ₺
|
-5.21 %
|
10.580.931.407
|
13.65 ₺
|
-3.60 %
|
8.106.742.815
|
63.80 ₺
|
-1.62 %
|
8.030.895.239
|
161.90 ₺
|
-4.65 %
|
6.276.074.945
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.50 ₺
|
10.00 %
|
104.731.192
|
60.05 ₺
|
9.98 %
|
154.204.814
|
40.08 ₺
|
8.15 %
|
286.692.198
|
7.20 ₺
|
7.62 %
|
207.827.411
|
167.00 ₺
|
5.30 %
|
174.093.752
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
724.50 ₺
|
-10.00 %
|
158.737.148
|
66.05 ₺
|
-9.95 %
|
436.357.955
|
427.50 ₺
|
-9.95 %
|
1.325.896.974
|
5.09 ₺
|
-9.91 %
|
119.469.975
|
39.86 ₺
|
-9.70 %
|
393.115.615
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Şubat 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,61 yükselerek 35,96 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,07 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,96 ₺
|
0,61 %
|
E
|
37,07 ₺
|
-0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Şubat 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,86 :artarakazalarak 2.822,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,34 yükseliş sonucu 3.271,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,34 yükselerek 5.348,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.331,13.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.822,60 ₺
|
0,86 %
|
3.271,65 ₺
|
1,34 %
|
21.331,13 ₺
|
1,34 %
|
5.348,72 ₺
|
1,34 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,98 değer kaybederek 97.982,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -13,37 düşerek 2.665,72 dolardan işlem gördü.