Piyasa kapanışı: 31 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 31 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 31 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 31 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

31 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,17 yükseliş ile 10.743,20 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ENSRI,VKING,IMASM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CELHA,MMCAS,SNPAM oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.168.003.110.00 TL), KCHOL (7.253.352.741.00 TL), ASELS (6.667.718.771.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Temmuz 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,01 düşerek 40,59 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,44 yükselerek 46,53 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (31 Temmuz 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,63 değer kazanarak 3.295,76 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,67 değer kazanarak 4.302,55 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.034,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.052,65 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,28 düşüş ile 118.011,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,37 azalış ile 3.780,70 dolar.Brent Petrol ise 72,43 dolar